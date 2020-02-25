Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 февраля -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Прокуратура проверит барнаульскую школу, где девочка ударилась головой

Прокуратура Алтайского края организовала проверку школы № 31 после того, как девочка получила травму головы на перемене. Ведомство проверит действия должностных лиц учреждения.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Их действия оценят на предмет соблюдения прав ребенка на охрану жизни и здоровья, а также своевременность оказания медицинской помощи, сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних Евгений Панкратов.

Ранее сообщалось, что комитет по образованию Барнаула взял ситуацию на контроль.

Что случилось в школе № 31

Мать школьницы рассказала в группе «Инцидент Барнаул», что в школе ребенку никто не мог вызвать скорую помощь после того, как девочка получила травму головы.

Со слов женщины, ей пришлось приехать в школу и самой вызвать врачей, так как «учитель не знал номер».

Позже в мэрии заявили, что до приезда мамы учителя оказали первую помощь несовершеннолетней, а потом завуч вызвала медиков.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость