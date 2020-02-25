Прокуратура проверит барнаульскую школу, где девочка ударилась головой

Прокуратура Алтайского края организовала проверку школы № 31 после того, как девочка получила травму головы на перемене. Ведомство проверит действия должностных лиц учреждения.

Их действия оценят на предмет соблюдения прав ребенка на охрану жизни и здоровья, а также своевременность оказания медицинской помощи, сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних Евгений Панкратов.

Ранее сообщалось, что комитет по образованию Барнаула взял ситуацию на контроль.

Что случилось в школе № 31

Мать школьницы рассказала в группе «Инцидент Барнаул», что в школе ребенку никто не мог вызвать скорую помощь после того, как девочка получила травму головы.

Со слов женщины, ей пришлось приехать в школу и самой вызвать врачей, так как «учитель не знал номер».

Позже в мэрии заявили, что до приезда мамы учителя оказали первую помощь несовершеннолетней, а потом завуч вызвала медиков.