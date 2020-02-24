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Происшествия

Стали известны детали ЧП с пострадавшей девочкой в барнаульской школе

В администрации Барнаула прокомментировали случай в школе № 31, где девочка сильно ударилась головой и учитель, по словам матери школьницы, не вызвал скорую помощь.

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

После жалоб девочки на головную боль, классный руководитель пригласила маму в школу, рассказали в пресс-центре мэрии.

«До приезда мамы учителя оказали первую помощь несовершеннолетней. Состояние девочки было удовлетворительным. По приезду мамы, состояние девочки ухудшилось. Заместителем директора по воспитательной работе была вызвана скорая помощь с вахты школы. Девочку госпитализировали», — уточнили в администрации.

Также известно, что классный руководитель на постоянной связи с мамой девочки.

Ситуацию взяли на контроль в городском комитетом по образованию.

Что случилось в школе № 31

Мать школьницы рассказала в группе «Инцидент Барнаул», что в школе ребенку никто не мог вызвать скорую помощь после того, как ребенок получил травму головы.

Со слов женщины, ей пришлось приехать в школу и самой вызвать врачей, так как «учитель не знал номер».

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