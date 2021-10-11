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Прокуратура проверит данные об издевательствах над четырьмя детьми в опекунской семье на Алтае

Прокуратура Крутихинского района Алтайского края начала проверку после сообщения об истязании четверых детей, находящихся под опекой. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Дети уходят в лес.
Дети уходят в лес.
СС0

Прокуратура изучит, как живут дети и качество контроля со стороны органов опеки.

«Также прокуратурой контролируются результаты проверки сообщения о преступлении в отношении детей органами предварительного расследования», — отметили в прокуратуре.

Ранее жительница Алтайского края анонимно сообщила, что дети находились под опекой в деревне Заковряшино. Четыре мальчика — два брата (5 и 6 классы) и два брата (6 и 8 классы).

Дети, по ее словам, жили в семье как бесплатная рабочая сила и постоянно подвергались моральным и физическим издевательствам.

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