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Происшествия

Прокуратура проводит проверку нештатной посадки Boeing в Барнауле

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства нештатной посадки пассажирского Boeing 757−200 в барнаульском аэропорту ночью 5 июня. Известно, что в самолете, летевшем рейсом Анталья — Барнаул, сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылок, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Споттинг в барнаульском аэропорту.
Споттинг в барнаульском аэропорту.
Александр Комков.

Следователи установили, что сигнализация сработала около 1:10 при заходе на посадку. В 2:14 самолет приземлился.

Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено.

Следователи осмотрели место происшествия. Проверка продолжается.

Как рассказали altapress.ru в барнаульском аэропорту, в краевую столицу резервным бортом прибыла инженерно-техническая служба AZUR air — им предстоит выяснить причины неисправности.

Резервным бортом в 06:15 отправили туристов, собирающихся на отдых в Анталью.

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