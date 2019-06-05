Прокуратура проводит проверку нештатной посадки Boeing в Барнауле

Следователи установили, что сигнализация сработала около 1:10 при заходе на посадку. В 2:14 самолет приземлился.
Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено.
Следователи осмотрели место происшествия. Проверка продолжается.
Как рассказали altapress.ru в барнаульском аэропорту, в краевую столицу резервным бортом прибыла инженерно-техническая служба AZUR air — им предстоит выяснить причины неисправности.
Резервным бортом в 06:15 отправили туристов, собирающихся на отдых в Анталью.