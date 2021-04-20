Прокуратура и СК заинтересовались нападением бродячих псов на пятилетнего ребенка в Рубцовске

В Рубцовске Алтайского края на глазах у прохожих стая бездомных собак покусала пятилетнего ребенка в парке. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

«Собак отогнали, хорошо мама быстро среагировала, а так разорвали бы. Предайте огласке, может администрация примет меры. Покусали не сильно. Приезжала скорая, факт нападения собак зафиксирован в скорой и полиции», — сообщил участник сообщества «Инцидент Рубцовск».

В прокуратуре уже начали проверку. Более того, в ведомстве добавили, что в Рубцовском городском суде уже на рассмотрении находится иск о признании незаконным бездействия администрации Рубцовска в вопросах отлова бродячих животных.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавили в СК.

В мэрии также прокомментировали ситуацию. Там заметили, что знают о проблеме и прилагают усилия для ее решения: ведутся переговоры с инициативной группой граждан, которые готовы создать приют для животных, а также выйти на конкурс по отлову бездомных животных.

Для этого нужна общественная организация, регистрация которой сейчас завершается в министерстве юстиции.

«Чтобы начать отлов бездомных животных, по закону необходимо провести конкурсные процедуры. Администрация города с начала 2021 года неоднократно проводила такие конкурсы, но на них, к сожалению, никто не вышел. Как только будет завершена регистрация общественной организации инициативной группы граждан, которые готовы выйти на конкурс по отлову бездомных животных в городе Рубцовске, конкурс будет проведен в очередной раз, муниципальный контракт — заключен», — сообщили в горадминистрации.

Ранее следственные органы начали проверку по сообщению о нападении бродячей собаки на школьника в Бийске.