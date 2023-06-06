6 июня
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Происшествия

Прокурор Купинского района вместе с семьей разбился в аварии под Новосибирском. Что об этом известно

Прокурор Антон Бальков вместе с семьей разбился в аварии под Новосибирском. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Авария в пригороде Новосибирска
Авария в пригороде Новосибирска
Фото: соцсети

По словам очевидцев, семья ехала с села Новоключи, предположительно, на озеро Горькое. Днем они возвращалась в Купино и попали в аварию.

Обстоятельства трагедии неизвестны. Предположительно, у иномарки пробило колесо, так как она ехала по щебеночной дороге. Машину занесло. Основной удар пришелся на переднюю часть авто – окно с этой стороны разбито, капот смят.

В машине находилась годовалая дочка прокурора. Вероятно, она сидела на руках у супруги. Удар пришелся именно по ним - девочка погибла.

Сам прокурор, его супруга и 4-летний сын госпитализированы, они получили серьезные травмы.

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Ранее барнаульский подросток на мотоцикле попал в ДТП в Манжероке и сбежал.

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