К примеру, звонят из «страховой» и сообщают, что срок действия полиса ОМС истекает. И чтобы его продлить, собеседник просит назвать номер СНИЛС, озвучить код из СМС, рассказали сотрудники ВТБ в чат-боте.

С помощью этого кода злоумышленники могут войти в профиль конкретного человека на Госуслугах и получить доступ к личной информации.

Что делать

Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров.

Никому не сообщайте ваши личные данные, а также коды из СМС, пароли и кодовые слова.

Помните — полис ОМС не требует продления. Если вам говорят обратное, это мошенники.

Ранее мошенники стали прикидываться сотрудниками Центробанка. Жулики используют многоуровневые схемы звонков с якобы участием сотрудников правоохранительных органов. Для убедительности злоумышленники присылают жертве в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью ЦБ.

Стоп

Таким "звонарям" нельзя передавать свои личные данные, трехзначный код с оборотной стороны банковской карты, код из СМС, ПИН-код от доступа в мобильное приложение банка, логин и пароль от онлайн-банка.

Самое важное - в нашем Telegram-канале