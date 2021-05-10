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Происшествия

Пропал бывший главврач омской больницы, где лежал Навальный. Подробности

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который ранее возглавлял больницу, куда доставили оппозиционера Алексея Навального, пропал после поездки на квадроцикле по лесу.

Александр Мураховский.
Александр Мураховский.
omskportal.ru.

В данный момент ведутся поиски чиновника. Как сообщает «Тайга.Инфо», согласно версии очевидцев, Мураховский мог наехать на дерево, бросить квадроцикл и потеряться в 1,5 км от дороги.

Один из участников поисковой операции выражает недоумение по поводу того, почему глава регионального минздрава не смог выйти на дорогу, ведь он хорошо знает местность.

Поиски чиновника от медицины начались с деревни Верхние Уки. Этот населенный пункт вместе с деревней Поспелово, откуда на квадроцикле отправился Мураховский, входит в состав Аевского сельского поселения Большеуковского района.

Еще один участник поисков главы областного минздрава отметил: «Он был в треугольнике, где с трех сторон идут дороги и все ведут на базу. До дороги — 150 метров, оттуда до базы — 6 км… Дождей не было. Он наехал на лесину, квадроцикл повис. Передний мост включен не был, и не видно, чтобы он пытался выехать. Его следы уходили в сторону дороги. Может, плохо стало».

Отметим, что до того, как Мураховский возглавил министерство здравоохранения Омской области, он был главным врачом первой омской больницы скорой медицинской помощи, куда в августе прошлого года увезли Алексея Навального.

Любопытна судьба бывших заместителей Александра Мураховского. Так, один из его замов Анатолий Калиниченко уволился в октябре. Другой заместитель — Сергей Максимишин — умер в феврале этого года от сердечного приступа, а заведующий отделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев пережил инсульт и скончался в марте 2021 года.

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