Пропал бывший главврач омской больницы, где лежал Навальный. Подробности

В данный момент ведутся поиски чиновника. Как сообщает «Тайга.Инфо», согласно версии очевидцев, Мураховский мог наехать на дерево, бросить квадроцикл и потеряться в 1,5 км от дороги.
Один из участников поисковой операции выражает недоумение по поводу того, почему глава регионального минздрава не смог выйти на дорогу, ведь он хорошо знает местность.
Поиски чиновника от медицины начались с деревни Верхние Уки. Этот населенный пункт вместе с деревней Поспелово, откуда на квадроцикле отправился Мураховский, входит в состав Аевского сельского поселения Большеуковского района.
Еще один участник поисков главы областного минздрава отметил: «Он был в треугольнике, где с трех сторон идут дороги и все ведут на базу. До дороги — 150 метров, оттуда до базы — 6 км… Дождей не было. Он наехал на лесину, квадроцикл повис. Передний мост включен не был, и не видно, чтобы он пытался выехать. Его следы уходили в сторону дороги. Может, плохо стало».
Отметим, что до того, как Мураховский возглавил министерство здравоохранения Омской области, он был главным врачом первой омской больницы скорой медицинской помощи, куда в августе прошлого года увезли Алексея Навального.
Любопытна судьба бывших заместителей Александра Мураховского. Так, один из его замов Анатолий Калиниченко уволился в октябре. Другой заместитель — Сергей Максимишин — умер в феврале этого года от сердечного приступа, а заведующий отделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев пережил инсульт и скончался в марте 2021 года.