Главврач омской больницы, где лечили Навального, назначен министром здравоохранения региона

Новым министром здравоохранения Омской области назначили Александра Мураховского, рассказывает «Коммерсантъ» со ссылкой на областное правительство. Ранее он работал главврачом больницы скорой помощи в Омске, где лечили оппозиционера Алексея Навального после госпитализации с рейса Томск—Москва.

Предыдущего министра здравоохранения отправили в отставку после того, как две бригады скорой помощи со включенными сиренами привезли пациентов — они не нашли для них место в госпитале.

И вот теперь по решению губернатора Омской области и по согласованию с Минздравом России этот пост займет Александр Мураховский, бывший главврач больницы, где лечили оппозиционера Алексей Навального после экстренной посадки самолета в Омске.

20 августа Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете, летевшем по маршруту Томск-Москва. В Омске его госпитализировали в реанимационное отделение больницы скорой помощи. 22 августа его эвакуировали в Берлин на медицинском самолете.

Германия заявила, что политик был отравлен «Новичком», Россия это отрицает.