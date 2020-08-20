Врачи рассказали о состоянии Навального и назвали предварительный диагноз

Напомним, из-за отравления Навального самолет, в котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске утром 20 августа.
«Алексей Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии», — рассказал Мураховский.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в своем Twitter, что Алексей находится без сознания — его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ярмыш предположила, что «Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай». В больницу вызвали полицию.
Между тем, как пишет Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на свои источники, предварительный диагноз Навального: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (вещества, способные вызывать галлюцинации).
Ранее altapress.ru рассказал, что случилось с Навальным и почему к этому подключили полицию.