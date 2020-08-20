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Происшествия

Врачи рассказали о состоянии Навального и назвали предварительный диагноз

Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1) Александр Мураховский рассказал РИА «Новости» о состоянии оппозиционного политика Алексея Навального.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
Скриншот видео navalny.com/p/5684

Напомним, из-за отравления Навального самолет, в котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске утром 20 августа.

«Алексей Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии», — рассказал Мураховский.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в своем Twitter, что Алексей находится без сознания — его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ярмыш предположила, что «Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай». В больницу вызвали полицию.

Между тем, как пишет Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на свои источники, предварительный диагноз Навального: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (вещества, способные вызывать галлюцинации).

Ранее altapress.ru рассказал, что случилось с Навальным и почему к этому подключили полицию.

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