Пропал один из полицейских после смерти задержанного в автозаке

Скрылся один из полицейских, которого подозревают в превышении полномочий, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле — задержанный погиб в автозаке.

Что произошло

Группа немедленного реагирования задержала 44-летнего мужчину за мелкое хулиганство.

В отдел полиции мужчину привезли мертвым. Вскрытие показало, что у него сломан шейный позвонок.

Свидетельство жены

Жена погибшего рассказала, что полицейские зафиксировали супруга между сиденьем и лавкой автозака, перевернув вниз головой.

Она попросила посадить его, но ей ответили — он сам сядет, когда оклемается. Женщина решила поехать за ними и увидела, что супруг не подает признаков жизни, когда его доставали из автомобиля, сообщает Baza.

Другая версия

Между тем свою версию о произошедшем накануне рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. К сотрудникам ППС обратился охранник психиатрической больницы и сообщил, что неизвестный мужчина с неадекватным поведением нарушает общественный порядок на территории, ругается, размахивает руками, пытается пройти внутрь.

Полицейские, «оказывая содействие охраннику, поместили гражданина в патрульный автомобиль, чтобы отвезти его в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства. Около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии и сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Одновременно сотрудники дежурной части вызвали неотложку. Однако спасти гражданина медикам не удалось.

Уголовное дело

Между тем в отношении 25-летнего старшего сержанта, 22-летнего сержанта и 27-летнего водителя-сотрудника полиции возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после смерти задержанного ими мужчины, указывает Газета.Ru. Их задержали.

Однако третий из группы быстрого реагирования скрылся. Его разыскивают.