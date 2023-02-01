Пропал один из полицейских после смерти задержанного в автозаке

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле — задержанный погиб в автозаке.
Что произошло
Группа немедленного реагирования задержала 44-летнего мужчину за мелкое хулиганство.
В отдел полиции мужчину привезли мертвым. Вскрытие показало, что у него сломан шейный позвонок.
Свидетельство жены
Жена погибшего рассказала, что полицейские зафиксировали супруга между сиденьем и лавкой автозака, перевернув вниз головой.
Она попросила посадить его, но ей ответили — он сам сядет, когда оклемается. Женщина решила поехать за ними и увидела, что супруг не подает признаков жизни, когда его доставали из автомобиля, сообщает Baza.
Другая версия
Между тем свою версию о произошедшем накануне рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. К сотрудникам ППС обратился охранник психиатрической больницы и сообщил, что неизвестный мужчина с неадекватным поведением нарушает общественный порядок на территории, ругается, размахивает руками, пытается пройти внутрь.
Полицейские, «оказывая содействие охраннику, поместили гражданина в патрульный автомобиль, чтобы отвезти его в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства. Около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии и сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Одновременно сотрудники дежурной части вызвали неотложку. Однако спасти гражданина медикам не удалось.
Уголовное дело
Между тем в отношении 25-летнего старшего сержанта, 22-летнего сержанта и 27-летнего водителя-сотрудника полиции возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после смерти задержанного ими мужчины, указывает Газета.Ru. Их задержали.
Однако третий из группы быстрого реагирования скрылся. Его разыскивают.
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