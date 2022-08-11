Голый и агрессивный россиянин разгромил магазин

Обнаженный мужчина вошел в магазин и начал разбрасывать товары, сообщает Telegram-канал SHOT .

После того, как он сбил с полок бамберы и чехлы для смартфонов, он выбежал на улицу и начал нецензурно выражаться.

Его повалили на землю и скрутили. Местные жители и вызвали на место происшествия полицейских.

Когда прибыли правоохранители, они спросили, как зовут нарушителя, пишет Газета.Ru.

«Меня зовут Артур, я буду вашим королем», — заявил мужчина.

Возможно, «голый король» находился в состоянии алкогольного опьянения. Действия задержанного квалифицировали как мелкое хулиганство. Его доставили его в отдел полиции.

Инцидент произошел в городе Кудрово в Ленинградской области.

Ранее голая женщина с истошными криками выбежала на красную дорожку в Каннах.