Задержанный за мелкое хулиганство внезапно умер в полицейской машине

Вскрытие показало, что у него сломан шейный позвонок.

Мужчину на глазах у жены задержала группа немедленного реагирования за мелкое хулиганство. Максимум, что грозило этому ему, — штраф или административный арест.

Следователи допрашивают полицейских, их подозревают в избиении, возбуждено уголовное дело.

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Между тем свою версию о произошедшем рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. К сотрудникам ППС обратился охранник психиатрической больницы и сообщил, что неизвестный мужчина с неадекватным поведением нарушает общественный порядок на территории, ругается, размахивает руками, пытается пройти внутрь. Полицейские, «оказывая содействие охраннику, поместили гражданина в патрульный автомобиль, чтобы отвезти его в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства. Около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии и сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Одновременно сотрудники дежурной части вызвали неотложку. Однако спасти гражданина медикам не удалось.

Ранее барнаульца на 1,5 года лишили свободы за то, что он отругал и укусил полицейского.