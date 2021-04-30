Пропавшего 8-летнего мальчика нашли в шалаше в Алтайском крае

«Совместными усилиями ребенок найден на окраине села Шубинка. Жив. Его здоровью ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении него не совершалось», — сообщили в главке.
Сейчас ребенка передали родителям, пишет «Толк».
По предварительным данным, мальчика нашли в шалаше на окраине села. Там провел ночь.
О местонахождении ребенка было неизвестно с 29 апреля. Волонтеры объявляли срочный сбор на поиски мальчика, сообщил отряд «Лиза Алерт». В поисках принимали участие полицейские, сотрудники Росгвардии.