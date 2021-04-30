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Происшествия

Пропавшего 8-летнего мальчика нашли в шалаше в Алтайском крае

Нашли живым пропавшего накануне в селе Шубинка Егорьевского района 8-летнего мальчика, сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

«Совместными усилиями ребенок найден на окраине села Шубинка. Жив. Его здоровью ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении него не совершалось», — сообщили в главке.

Сейчас ребенка передали родителям, пишет «Толк».

По предварительным данным, мальчика нашли в шалаше на окраине села. Там провел ночь.

О местонахождении ребенка было неизвестно с 29 апреля. Волонтеры объявляли срочный сбор на поиски мальчика, сообщил отряд «Лиза Алерт». В поисках принимали участие полицейские, сотрудники Росгвардии.

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