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Происшествия

Алтайские волонтеры объявили срочный сбор на поиск 8-летнего ребенка

В селе Шубинка Егорьевского района Алтайского края пропал 8-летний Иван Фисенко. Волонтеры объявили срочный сбор на поиски мальчика, сообщил отряд «Лиза Алерт». Местонахождение ребенка неизвестно с 29 апреля.

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека.
visualhunt.com

Пропал #Фисенко Иван, 8 лет, с. Шубинка, Егорьевский район, Алтайский край. С 29 апреля 2021 года его местонахождение неизвестно.

Приметы

  • рост 145 см,
  • размер обуви 33−34,
  • телосложение xудощавое,
  • голубые глаза,
  • волосы светло-русые.

Был одет

  • коричневая куртка,
  • синие джинсы,
  • синие мокасины,
  • черная шапка.

МЕСТО СБОРА: 51.605336, 80.794126
ВРЕМЯ СБОРА: с 10.00 и далее по готовности.
Форма одежды: ЛЕС/ГОРОД.
С собой: СИЗ, ФОНАРИ, СКОТЧ, репелленты от клеща.

Пропал 8-летний мальчик.
Пропал 8-летний мальчик.
vk.com/la_altay
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