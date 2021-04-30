Алтайские волонтеры объявили срочный сбор на поиск 8-летнего ребенка

Пропал #Фисенко Иван, 8 лет, с. Шубинка, Егорьевский район, Алтайский край. С 29 апреля 2021 года его местонахождение неизвестно.
Приметы
- рост 145 см,
- размер обуви 33−34,
- телосложение xудощавое,
- голубые глаза,
- волосы светло-русые.
Был одет
- коричневая куртка,
- синие джинсы,
- синие мокасины,
- черная шапка.
МЕСТО СБОРА: 51.605336, 80.794126
ВРЕМЯ СБОРА: с 10.00 и далее по готовности.
Форма одежды: ЛЕС/ГОРОД.
С собой: СИЗ, ФОНАРИ, СКОТЧ, репелленты от клеща.
Пропал 8-летний мальчик.
vk.com/la_altay