Пропавшего певца Легостаева нашли живым и доставили в следственный отдел

Ранее российский певец и фронтмен поп-рок-группы «Deльта» был объявлен пропавшим после купания в Сочи. Его потеряли из виду после того, как он несколько раз нырнул в море.
Сейчас Константин Легостаев находится в следственном краевом отделе.
Сотрудники выясняют, как пропал Константин, и почему он все это время был недоступен. После проверки примут процессуальное решение.
Есть несколько версий, как музыкант оказался около Черного моря. Одни предполагают, что он отдыхал вместе с компанией на берегу моря. Другие считают, что он снимал клип.