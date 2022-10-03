4 октября
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Происшествия

Пропавшего певца Легостаева нашли живым и доставили в следственный отдел

Константин Легостаев, пропавший после купания в Черном море, нашелся. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Черное море летом.
Черное море летом.
pixabay.com.

Ранее российский певец и фронтмен поп-рок-группы «Deльта» был объявлен пропавшим после купания в Сочи. Его потеряли из виду после того, как он несколько раз нырнул в море.

Сейчас Константин Легостаев находится в следственном краевом отделе.

Сотрудники выясняют, как пропал Константин, и почему он все это время был недоступен. После проверки примут процессуальное решение.

Есть несколько версий, как музыкант оказался около Черного моря. Одни предполагают, что он отдыхал вместе с компанией на берегу моря. Другие считают, что он снимал клип.

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