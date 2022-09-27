28 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Россиянка пожаловалась на вранье египтян о бесплатном кальяне

Россиянка, съездившая на экскурсии в Египет, пожаловалась на обман местных жителей об угощениях и бесплатном кальяне, пишет «Лента.ру» со ссылкой на отзыв с «Яндекс.Дзена».

Аланья. Турция.
Аланья. Турция.
Altapress.ru

По словам женщины, она посетила экскурсию в древнем египетском городе Люксор. Она обратила внимание на местных жителей, вынимающих деньги с приезжих.

Россиянка рассказала, что ей предложили лепешки и кальян «бесплатно». Однако это оказалось не так.

То же самое произошло с фотографиями.

«Мы поехали в храм Хатшепсут, и нам мило предложили сфотографировать нас. Но после фото показали знаками «давай деньги», — отметила она.

Туристка добавила, что это «не проявление доброты, а развод».

Ранее стало известно, что россияне бросились бронировать путевки в Таиланд на осень.

Между тем тупорылая акула загрызла туристку насмерть.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость