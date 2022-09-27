Россиянка пожаловалась на вранье египтян о бесплатном кальяне

Россиянка, съездившая на экскурсии в Египет, пожаловалась на обман местных жителей об угощениях и бесплатном кальяне, пишет «Лента.ру» со ссылкой на отзыв с «Яндекс.Дзена».

По словам женщины, она посетила экскурсию в древнем египетском городе Люксор. Она обратила внимание на местных жителей, вынимающих деньги с приезжих.

Россиянка рассказала, что ей предложили лепешки и кальян «бесплатно». Однако это оказалось не так.

То же самое произошло с фотографиями.

«Мы поехали в храм Хатшепсут, и нам мило предложили сфотографировать нас. Но после фото показали знаками «давай деньги», — отметила она.

Туристка добавила, что это «не проявление доброты, а развод».

Ранее стало известно, что россияне бросились бронировать путевки в Таиланд на осень.

Между тем тупорылая акула загрызла туристку насмерть.