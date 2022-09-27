Россиянка пожаловалась на вранье египтян о бесплатном кальяне

По словам женщины, она посетила экскурсию в древнем египетском городе Люксор. Она обратила внимание на местных жителей, вынимающих деньги с приезжих.
Россиянка рассказала, что ей предложили лепешки и кальян «бесплатно». Однако это оказалось не так.
То же самое произошло с фотографиями.
«Мы поехали в храм Хатшепсут, и нам мило предложили сфотографировать нас. Но после фото показали знаками «давай деньги», — отметила она.
Туристка добавила, что это «не проявление доброты, а развод».
Ранее стало известно, что россияне бросились бронировать путевки в Таиланд на осень.
Между тем тупорылая акула загрызла туристку насмерть.