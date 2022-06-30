30 июня
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Туризм

Россияне бросились бронировать отдых в Таиланде на осень

Россияне начали массово планировать отдых в азиатской стране на осеннее-зимний период, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Паттайя. Таиланд.
Паттайя. Таиланд.
СС0

Основной причиной увеличения количества ранних бронирований стало отсутствие прямой авиаперевозки и связанная с ней дороговизна авиабилетов, купленных накануне вылета, уверены представители туротрасли.

Также сказывается и желание путешественников сэкономить на проживании — многие отели готовы предоставлять скидки до 50% туристам, готовым заранее оплатить размещение. По словам туроператоров, на сегодняшний день глубина продаж по данному направлению достигает января 2023 года, пишет Lenta.ru.

«Люди стремятся попасть в „яблочко“ промо-тарифов по раннему бронированию как по отелям, так и по авиаперелетам, уже особо не надеясь на прямые рейсы», — отметил руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов.

Цены

Что касается стоимости отдыха, 10-дневную путевку на Пхукет двое туристов могут приобрести за 121,9 тыс. рублей, провести Новый год на острове обойдется дороже — от 169,1 тыс. рублей.

За отдых в Паттайе в конце октября — начале ноября путешественникам приедятся заплатить минимум 116,8 тыс. рублей на 10 дней.

Ранее в Таиланде 75-летняя туристка провела неделю в джунглях без пропитания и выжила.

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