В Таиланде 75-летняя туристка провела в джунглях неделю без пропитания и выжила

Немецкая туристка вышла прогуляться вокруг отеля на Пхукете и пропала на неделю.
Местная полиция организовала масштабные поиски женщины — спасатели несколько дней на вертолетах обследовали окрестности, пишет Lenta.ru.
Однако туристка была обнаружена случайно — лежащую на земле женщину заметил мальчик из горной деревни, который гулял в джунглях недалеко от дома.
Путешественнице оказали первую помощь и доставили в медицинский центр для дальнейшего обследования. По предварительным данным, женщина страдает болезнью Альцгеймера.
Между тем у коронавируса нашли сходство с болезнью Альцгеймера.