У коронавируса нашли сходство с болезнью Альцгеймера

В мозгу умерших после тяжелого течения коронавируса обнаружились те же изменения биохимического состава нейронов, что и при болезни Альцгеймера, пишет « Коммерсант » со ссылкой на журнал Alsheimer’s and Dementia.

Исследование провели ученые Колумбийского университета США. Они основывались на данных 10 погибших от ковида. Ученые выявили дефекты в рианодин-чувствительных каналах мозга, отвечающих за скопления тау-белка в нейрофибриллярные клубки.

Другие исследования отметили анормальный уровень бета-амилоидов — белков, также скапливающимся в отложения.

Если те же процессы происходят и в головном мозге живых, то это может помочь объяснить «туман в голове» после коронавируса, считает один из авторов исследования Эндрю Маркс.

Он допустил, что у людей, перенесших болезнь в тяжелой стадии, может повыситься риск деменции в будущем.

«Если вы заболеете COVID-19, то, возможно, не умрете, однако мы все еще многого не знаем о долгосрочных последствиях», — добавил он.

Отметим, что схожие выводы других исследователей ранее публиковали на bioRxiv и сервере The Lancet в статусе препринтов.

Ранее сообщалось, что к середине столетия примерно каждый четвертый человек на Земле старше 85 лет будет страдать от старческой деменции и прочих форм слабоумия.