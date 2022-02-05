5 февраля
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Здоровье

У коронавируса нашли сходство с болезнью Альцгеймера

В мозгу умерших после тяжелого течения коронавируса обнаружились те же изменения биохимического состава нейронов, что и при болезни Альцгеймера, пишет «Коммерсант» со ссылкой на журнал Alsheimer’s and Dementia.

Мозг.
Мозг.
unsplash.com

Исследование провели ученые Колумбийского университета США. Они основывались на данных 10 погибших от ковида. Ученые выявили дефекты в рианодин-чувствительных каналах мозга, отвечающих за скопления тау-белка в нейрофибриллярные клубки.

Другие исследования отметили анормальный уровень бета-амилоидов — белков, также скапливающимся в отложения.

Если те же процессы происходят и в головном мозге живых, то это может помочь объяснить «туман в голове» после коронавируса, считает один из авторов исследования Эндрю Маркс.

Он допустил, что у людей, перенесших болезнь в тяжелой стадии, может повыситься риск деменции в будущем.

«Если вы заболеете COVID-19, то, возможно, не умрете, однако мы все еще многого не знаем о долгосрочных последствиях», — добавил он.

Отметим, что схожие выводы других исследователей ранее публиковали на bioRxiv и сервере The Lancet в статусе препринтов.

Ранее сообщалось, что к середине столетия примерно каждый четвертый человек на Земле старше 85 лет будет страдать от старческой деменции и прочих форм слабоумия.

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