У коронавируса нашли сходство с болезнью Альцгеймера

Исследование провели ученые Колумбийского университета США. Они основывались на данных 10 погибших от ковида. Ученые выявили дефекты в рианодин-чувствительных каналах мозга, отвечающих за скопления тау-белка в нейрофибриллярные клубки.
Другие исследования отметили анормальный уровень бета-амилоидов — белков, также скапливающимся в отложения.
Если те же процессы происходят и в головном мозге живых, то это может помочь объяснить «туман в голове» после коронавируса, считает один из авторов исследования Эндрю Маркс.
Он допустил, что у людей, перенесших болезнь в тяжелой стадии, может повыситься риск деменции в будущем.
«Если вы заболеете COVID-19, то, возможно, не умрете, однако мы все еще многого не знаем о долгосрочных последствиях», — добавил он.
Отметим, что схожие выводы других исследователей ранее публиковали на bioRxiv и сервере The Lancet в статусе препринтов.
Ранее сообщалось, что к середине столетия примерно каждый четвертый человек на Земле старше 85 лет будет страдать от старческой деменции и прочих форм слабоумия.