К 2050 году мир ждет эпидемия слабоумия

К середине столетия примерно каждый четвертый человек на Земле старше 85 лет будет страдать от старческой деменции и прочих форм слабоумия, сообщила пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

Если в 2019 году число людей с деменцией по миру составило 57,4 млн, то к 2050 году, по мнению ученых, больных будет уже 152,8 млн.

В России ожидается рост числа заболевших на 107%, несколько больше, чем в других странах Восточной Европы (средний показатель — 92%).

По данным анализа, в 2050 году 0,5% и 0,6% мужчин и женщин в возрасте от 40−69 лет могут иметь симптомы деменции, 6,5% и 8,5% — в возрасте от 70 до 84 лет и 23,5% и 30,5% старше 85 лет.

Факторы риска

низкий уровень образования,

гипертония,

нарушения слуха,

курение,

ожирение в среднем возрасте,

депрессия,

отсутствие физической активности,

диабет,

длительная социальная изоляция,

чрезмерное употребление алкоголя,

травмы головы,

частично — загрязнение воздуха.

Средства профилактики

«<…> учиться, получать новые знания, образование, „тренировать мозг“ (тут хорошо помогает использование мнемотехник: приемов для улучшения запоминания и развития воображения), вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, соблюдая осторожность (так как травмы могут повлиять иначе), всесторонне поддерживать свое здоровье», — рекомендует заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, один из авторов исследования Никита Отставнов.

Исследования провела международная группа ученых. Результаты опубликовал журнал The Lancet Public Health.

В число соавторов вошли сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ.

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