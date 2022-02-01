К 2050 году мир ждет эпидемия слабоумия

Если в 2019 году число людей с деменцией по миру составило 57,4 млн, то к 2050 году, по мнению ученых, больных будет уже 152,8 млн.
В России ожидается рост числа заболевших на 107%, несколько больше, чем в других странах Восточной Европы (средний показатель — 92%).
По данным анализа, в 2050 году 0,5% и 0,6% мужчин и женщин в возрасте от 40−69 лет могут иметь симптомы деменции, 6,5% и 8,5% — в возрасте от 70 до 84 лет и 23,5% и 30,5% старше 85 лет.
Факторы риска
- низкий уровень образования,
- гипертония,
- нарушения слуха,
- курение,
- ожирение в среднем возрасте,
- депрессия,
- отсутствие физической активности,
- диабет,
- длительная социальная изоляция,
- чрезмерное употребление алкоголя,
- травмы головы,
- частично — загрязнение воздуха.
Средства профилактики
«<…> учиться, получать новые знания, образование, „тренировать мозг“ (тут хорошо помогает использование мнемотехник: приемов для улучшения запоминания и развития воображения), вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, соблюдая осторожность (так как травмы могут повлиять иначе), всесторонне поддерживать свое здоровье», — рекомендует заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, один из авторов исследования Никита Отставнов.
Исследования провела международная группа ученых. Результаты опубликовал журнал The Lancet Public Health.
В число соавторов вошли сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ.
Ранее барнаульский психолог рассказала, как избежать деменции.