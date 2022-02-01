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Жизнь

К 2050 году мир ждет эпидемия слабоумия

К середине столетия примерно каждый четвертый человек на Земле старше 85 лет будет страдать от старческой деменции и прочих форм слабоумия, сообщила пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

Если в 2019 году число людей с деменцией по миру составило 57,4 млн, то к 2050 году, по мнению ученых, больных будет уже 152,8 млн.

В России ожидается рост числа заболевших на 107%, несколько больше, чем в других странах Восточной Европы (средний показатель — 92%).

По данным анализа, в 2050 году 0,5% и 0,6% мужчин и женщин в возрасте от 40−69 лет могут иметь симптомы деменции, 6,5% и 8,5% — в возрасте от 70 до 84 лет и 23,5% и 30,5% старше 85 лет.

Факторы риска

  • низкий уровень образования,
  • гипертония,
  • нарушения слуха,
  • курение,
  • ожирение в среднем возрасте,
  • депрессия,
  • отсутствие физической активности,
  • диабет,
  • длительная социальная изоляция,
  • чрезмерное употребление алкоголя,
  • травмы головы,
  • частично — загрязнение воздуха.

Средства профилактики

«<…> учиться, получать новые знания, образование, „тренировать мозг“ (тут хорошо помогает использование мнемотехник: приемов для улучшения запоминания и развития воображения), вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, соблюдая осторожность (так как травмы могут повлиять иначе), всесторонне поддерживать свое здоровье», — рекомендует заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, один из авторов исследования Никита Отставнов.

Исследования провела международная группа ученых. Результаты опубликовал журнал The Lancet Public Health.

В число соавторов вошли сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ.

Ранее барнаульский психолог рассказала, как избежать деменции.

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