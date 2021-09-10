Неожиданный фактор, повышающий риск развития слабоумия, назвали ученые

Датские ученые проанализировали связь между длительным воздействием дорожного шума в жилых помещениях и риском деменции у 2 млн взрослых возрастом более 60 лет, изучили национальные регистры здоровья для выявления случаев деменции в среднем за 8,5 года.
За исследуемый период исследователи зафиксировали 103,5 тыс. новых случаев деменции. При этом воздействие дорожного шума в течение 10 лет было связано с более высоким риском развития деменции по любой причине.
По словам ученых, транспортный шум считается вторым после загрязнения воздуха фактором, ухудшающим здоровье населения, пишет «Росбалт». Считается, что он не должен превышать рекомендуемый уровень в 55 децибел, но не везде получается этого добиться.
Ранее ученые спрогнозировали увеличение количества заболевших старческим слабоумием — к 2050 году число пациентов с этой проблемой утроится и составит 152 млн человек.