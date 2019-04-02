Пропавшего в Барнауле студента нашли мертвым

18-летний студент ушел из дома 2 января. С тех пор о нем ничего не было известно. Подробности не сообщаются.
Краевое СУ СКР расследует уголовное дело по статье об убийстве.
Пропавший в январе 2019 года Илья Албатовский найден мертвым, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
18-летний студент ушел из дома 2 января. С тех пор о нем ничего не было известно. Подробности не сообщаются.
Краевое СУ СКР расследует уголовное дело по статье об убийстве.
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