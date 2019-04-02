Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 апреля 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пропавшего в Барнауле студента нашли мертвым

Пропавший в январе 2019 года Илья Албатовский найден мертвым, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Карта. Пропал человек.
Карта. Пропал человек.
СС0

18-летний студент ушел из дома 2 января. С тех пор о нем ничего не было известно. Подробности не сообщаются.

Краевое СУ СКР расследует уголовное дело по статье об убийстве.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость