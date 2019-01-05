Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 января -23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
58

В Барнауле пропал 18-летний парень

В Барнауле пропал 18-летний Илья Албатовский — ушел из дома 2 января, до сих пор о нем ничего не известно, сообщает «Лиза Алерт». Люди, которые пишут, что знакомы с ним, говорят, что он способный парень, без вредных привычек. Родители просят о помощи, в том числе водителей авто, чьи видеорегистраторы могли записать Илью.

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека.
visualhunt.com
Пропал Илья Албатовский
Пропал Илья Албатовский
«Лиза алерт»

По словам родителей, их сын вышел из дома по адресу ул. Титова, 10 и не вернулся.

Его приметы: рост 174 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, глаза зеленые.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном на искусственном мехе, полосатый свитер, синюю шапку-ушанку, черные штаны и черные ботинки. Ушел с рюкзаком черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба звонить: 8−960−937−3703 (мама Татьяна), 8−906−941−5540 (инфорг Наталья), 8−800−700−5452 или 112.

Родители обращаются с просьбой к водителям, оставлявшим автомобили недалеко от дома по ул. Титова, 10, проверить записи видеорегистраторов за 2 января.

В комментариях в Барнаул 22 люди пишут, что Илья не имеет вредных привычек, в 2018 году окончил школу, поступил на бюджетный набор в «политех», мечтает стать ученым.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость