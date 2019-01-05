В Барнауле пропал 18-летний парень

В Барнауле пропал 18-летний Илья Албатовский — ушел из дома 2 января, до сих пор о нем ничего не известно, сообщает «Лиза Алерт». Люди, которые пишут, что знакомы с ним, говорят, что он способный парень, без вредных привычек. Родители просят о помощи, в том числе водителей авто, чьи видеорегистраторы могли записать Илью.