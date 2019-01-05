В Барнауле пропал 18-летний парень

По словам родителей, их сын вышел из дома по адресу ул. Титова, 10 и не вернулся.
Его приметы: рост 174 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, глаза зеленые.
Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном на искусственном мехе, полосатый свитер, синюю шапку-ушанку, черные штаны и черные ботинки. Ушел с рюкзаком черного цвета.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба звонить: 8−960−937−3703 (мама Татьяна), 8−906−941−5540 (инфорг Наталья), 8−800−700−5452 или 112.
Родители обращаются с просьбой к водителям, оставлявшим автомобили недалеко от дома по ул. Титова, 10, проверить записи видеорегистраторов за 2 января.
В комментариях в Барнаул 22 люди пишут, что Илья не имеет вредных привычек, в 2018 году окончил школу, поступил на бюджетный набор в «политех», мечтает стать ученым.