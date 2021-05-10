Пропавший глава омского минздрава найден живым

В данный момент чиновник находится в нормальном состоянии и проходит обследование в больнице Большеуковского района.
«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы», — заявили в правительстве.
По информации полиции, областной министр 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово. Пропажу чиновника подтвердили в полиции к вечеру 9 мая.
В 6,5 километрах от базы был найден квадроцикл Мураховского.
До назначения министром он работал главным врачом первой омской больницы скорой медицинской помощи, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея Навального.