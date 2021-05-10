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Происшествия

Пропавший глава омского минздрава найден живым

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший в районе деревни Поспелово, найден живым, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Поиски пропавших.
Поиски пропавших.
"Лиза Алерт" Алтайский край.

В данный момент чиновник находится в нормальном состоянии и проходит обследование в больнице Большеуковского района.

«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы», — заявили в правительстве.

По информации полиции, областной министр 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово. Пропажу чиновника подтвердили в полиции к вечеру 9 мая.

В 6,5 километрах от базы был найден квадроцикл Мураховского.

До назначения министром он работал главным врачом первой омской больницы скорой медицинской помощи, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея Навального.

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