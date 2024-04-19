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Происшествия

Пропавший в горах немецкий миллиардер спустя годы нашелся в Москве. Подробности

В Германии возобновили расследование, связанное с таинственным исчезновением совладельца сети магазинов OBI Карла-Эривана Хауба в Альпах в 2018 году.

Москва, Кремль.
Москва, Кремль.
Фото: ru.freepik.com, автор bearfotos.

Прокуратура начала расследование по подозрению в даче ложных показаний младшим братом миллиардера, сообщает РИА Новости.

В 2018 году Хауб-старший пропал на горнолыжном курорте, его тело не найдено до сих пор. Спустя три года Хауб-младший заявил в суде, что его брат умер, указывает Газета.Ru.

Есть версия, что пропавший инсценировал свою гибель в Альпах, а сейчас спокойно проживает в Москве с женщиной.

Звонки в Россию

С марта 2018 года с гаджета миллиардера раздавались регулярные звонки в Россию, следует из анализа телефонных соединений. По информации издания, у женщины могли быть связи с ФСБ. И до этого Хауб и россиянка неоднократно оказывались в одних и тех же городах.

Цифра

На момент исчезновения в 2018 году Forbes оценивал состояние 58-летнего бизнесмена — представителя одной из богатейших семей Германии — в 6,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что погибший в Альпах немецкий бизнесмен "засветился" в Москве.

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