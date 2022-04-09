Пропавшую 24-летнюю девушку нашли в колодце под мусором

В Севастополе в канализационном колодце обнаружили тело 24-летней девушки, сообщили в региональном СКР.

Девушка пропала 30 марта. Родные рассказали, что она ушла из дома на работу в кофейню и больше на связь не выходила.

Правоохранители начали поиски. По подозрение попал знакомый девушки, житель Гагаринского района, ранее судимый за разбой. Он работал строителем в частном доме.

По данным следствия, вечером 30 марта девушка пришла к нему на работу, завязалась ссора. Мужчина задушил девушку шнурком от одежды и сбросил тело в колодец, завалив строительным мусором.

Свою вину в убийстве он признал. Подозреваемого взяли под стражу.

Ранее пропавшую пенсионерку-таксистку в Красноярском крае нашли зарытой в колодце у соседей.