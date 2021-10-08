8 октября
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Происшествия

Пропавшую пенсионерку-таксистку нашли зарытой в колодце у соседей

В селе Дудовка Красноярского края раскрыли дело о пропаже и убийстве 69-летней местной жительницы, которая занималась извозом, пишет NGS24.RU.

Колодец. Туман
Колодец. Туман
СС0

Женщина пропала в ночь с 3 на 4 октября. Несколько дней длились ее поиски.

Пенсионерка-таксистка вышла на свою работу 3 октября, поработала какое-то время, а потом перестала выходить на связь. Раскрыть ее исчезновение и убийство полиции помогла соседка. Она пригляделась к поведению пары, которая жила вблизи от них.

По словам женщины, то у ее соседей из «ниоткуда появляются деньги», то они закапывают колодец, который в деревне — вещь необходимая. К тому же колодец они зарыли ночью. Женщина поделилась наблюдениями с полицией, пишет Газета.Ru.

Правоохранители проверили эту версию и нашли тело пропавшей женщины в зарытом колодце. Убийцей оказался сожитель соседки жертвы. О деталях убийства не сообщается.

Ранее житель Алтая нечаянно убил подругу жены после намека на измену. Сельчанин несколько раз ударил кулаком женщину, которая вскоре скончалась от полученных травм.

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