Житель Алтая нечаянно убил подругу жены после намека на измену

40-летнего жителя Тальменского района обвинили в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть».

«В июне 2021 года в гости к своей подруге приехала 24-летняя жительница Барнаула. После распития спиртного, муж хозяйки дома и гостья вышли на улицу, где произошел конфликт. Мужчине не понравилось, что она стала намекать ему на супружескую измену жены», — рассказали в ведомстве.