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Жизнь

Житель Алтая нечаянно убил подругу жены после намека на измену

В Алтайском крае мужчину будут судить за нескольких ударов, которые привели к смерти женщины, сообщает региональный СК.

Насилие.
Насилие.
unsplash.com

40-летнего жителя Тальменского района обвинили в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть».

«В июне 2021 года в гости к своей подруге приехала 24-летняя жительница Барнаула. После распития спиртного, муж хозяйки дома и гостья вышли на улицу, где произошел конфликт. Мужчине не понравилось, что она стала намекать ему на супружескую измену жены», — рассказали в ведомстве.

Сельчанин несколько раз ударил кулаком женщину, которая вскоре скончалась от полученных травм.

Обвиняемый вину признал, дело направили в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщали про жителя Барнаула, который убил незнакомца за желание переспать с его подругой.

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