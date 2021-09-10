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Происшествия

Пропавшую 10-летнюю школьницу полицейские нашли в квартире у мужчины

В Ленинградской области полицейские нашли 10-летнюю школьницу, пропавшую по дороге из школы, сообщает «360».

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратился отец девочки. Оперативники изучили аккаунты школьницы в социальных сетях и установили, что накануне она переписывалась с 33-летним мужчиной.

По месту жительства россиянина выехали полицейские и обнаружили в квартире мужчины пропавшую.

Злоумышленник приставал к девочке и угрожал ей, но не успел причинить вред, пишет Lenta.ru. Его задержали, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Красноярском крае нашли двух девочек, которые пропали 7 сентября в Лесосибирске. Поисками 13-летних школьниц занимались вся лесосибирская полиция и добровольческие отряды. В итоге их нашли живыми.

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