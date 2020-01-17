Пропавшую 10-летнюю сибирячку нашли в клетке подвала общежития

В городе Карасук Новосибирской области нашли пропавшую два дня назад десятилетнюю девочку. Ребенка обнаружили в клетке подвала одного из общежитий, пишет «Комсомольская правда».

Как рассказали волонтеры, которые разыскивали ребенка, Алену достали из подвала здания по улице Тургенева. Отыскать девочку помог кинолог с собакой. Он увидел пространство под настилом в подвале, где и находился ребенок.

Когда девочку нашли, она была без сознания и ее забрали в больницу. Девочка была обезвожена и, по словам врачей, сутки не ела.

— С ней уже все в порядке: она пришла в сознание, — сообщили корреспонденту «КП» в Карасукской ЦРБ.

Девочка потерялась 15 января. После школы ее встретил отец, отправил ребенка домой, а сам вместе с женой пошел в банк. Вернувшись в квартиру, супруги увидели, что девочки нет дома, и сразу обратились в полицию. Сотни добровольцев искали Алену по всему городу не одну ночь. Ближе к вечеру 16 января появилась информация, что ее видели в общежитии.

В Алтайском крае тем временем продолжаются поиски двух пропавших подростков из Новоалтайска — Дмитрия Думчева и Оксаны Руденко. Молодые люди ушли из дома еще 7 января. Уголовное дело было возбуждено через шесть дней.