Прописали курс: алтайские следователи отправили в суд дело главы уже третьего филиала «Аптек Алтая»

Слагородский отдел алтайского следкома направил в суд дело руководительницы местного филиала краевого унитарного предприятия «Аптеки Алтая», которая обвиняется во взятке. Это уже третье аналогичное дело: ранее в суд направили документы на глав двух других филиалов.

По данным следствия, в 2016 году директор славгородского филиала аптеки получила взятку от менеджера одной из фирм в размере более 27 тысяч рублей. Взамен она приняла «юридически значимое решение» о выборе именно данной компании основным поставщиком товаров для нужд аптеки и заключении с ним договоров. В течение трех месяцев деньги частями перечислялись на банковский счет обвиняемой.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица.

Славгородский отдел СУСК по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела и передал его в суд.

Ранее в суд передали подобные дела в отношении руководителей Усть-Калманского и Баевского филиалов АКГУП «Аптеки Алтая».