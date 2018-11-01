Простреленные черепа откопал россиянин на своем дачном участке

В Благовещенске Амурской области мужчина выкопал на своем дачном участке множество костей. В том числе, обнаружил человеческие черепа, в которых были отверстия от пуль.

Снимки жуткой находки он опубликовал в Instagram, пишет «Ридус».

«Копаю яму под фундамент, и тут тебе на находка, у пятого зуб серебряный. Может, есть желающие перезахоронить? Это в Благовещенске», — подписал фото Виталий Кваша.

Он предположил, что останки относятся ко времени сталинских репрессий. «Весь Благовещенск так построен», — отметил Кваша в комментариях.

«Вы нашли чьих то родных. Кого всю жизнь ждали, и, может быть, так и умерли, не дождавшись… 30 октября, по всей России молились о репрессированных и невинных жертвах. Воистину, кости по всей земле», — написали комментаторы мужчине.

Виталий Кваша сообщил об инциденте в правоохранительные органы, после чего сотрудники Следственного комитета забрали часть останков, пишет ura.ru. Давность смерти, пол и расу погибших людей установит судебно-медицинская экспертиза.