Простреленные черепа откопал россиянин на своем дачном участке

Снимки жуткой находки он опубликовал в Instagram, пишет «Ридус».
«Копаю яму под фундамент, и тут тебе на находка, у пятого зуб серебряный. Может, есть желающие перезахоронить? Это в Благовещенске», — подписал фото Виталий Кваша.
Он предположил, что останки относятся ко времени сталинских репрессий. «Весь Благовещенск так построен», — отметил Кваша в комментариях.
«Вы нашли чьих то родных. Кого всю жизнь ждали, и, может быть, так и умерли, не дождавшись… 30 октября, по всей России молились о репрессированных и невинных жертвах. Воистину, кости по всей земле», — написали комментаторы мужчине.
Виталий Кваша сообщил об инциденте в правоохранительные органы, после чего сотрудники Следственного комитета забрали часть останков, пишет ura.ru. Давность смерти, пол и расу погибших людей установит судебно-медицинская экспертиза.