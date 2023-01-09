9 января
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Происшествия

Протестующие разгромили три правительственных здания — что известно о беспорядках в Бразилии

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару 8 января пошли против полиции и прорвались в правительственные здания в столице страны Бразилиа. Они разгромили три здания, сообщает ТАСС. Что послужило причиной погромов и как противостоят митингующим — в материале altapress.ru.

Манекен. Насилие.
Манекен. Насилие.
СС0
1
Причина протеста

Причиной массовых беспорядков стало недовольство сторонников Болсонару результатами октябрьских президентских выборов. На них победил Луис Инасиу Лула да Силва. 1 января он вступил в должность.

Чтобы выразить свой протест, толпы людей с бразильскими флагами и в желто-зеленой одежде вышли в центр города 8 января и начали бить стекла в правительственных зданиях.

Они разгромили парламент, Федеральный верховный суд и дворец Планалту — рабочую резиденцию главы государства. А после захватили их.

В тот день здания пустовали, охранники не смогли дать отпор нарушителям.

2
Как противостоят вандалам?

На борьбу с протестующими отправили вертолет военной полиции столичного Федерального округа Бразилии. Он сбрасывал шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

Спустя несколько часов после начала погромов полицейские смогли вытеснить вандалов из захваченных ими зданий. На данный момент задержали более 400 человек.

До конца января в столице Бразилии ввели режим ЧС.

Стоп.
Стоп.
unsplash.com
3
Что грозит протестующим?

Генеральный прокурор Бразилии Аугусту Арас потребовал от прокуратуры столичного Федерального округа возбудить уголовное дело по факту погромов в столице страны.

Организаторам беспорядков может грозить до 12 лет тюремного заключения.

Также суд временно отстранил губернатора Бразилиа Ибанейс Роша от должности после погромов. Он не сможет управлять регионом как минимум 90 дней. Причина, по словам судьи, «злонамеренное бездействие».

4
Как отреагировал бывший президент Бразилии?

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару не поддержал протестные акции в его честь. Он заявил, что протестующие нарушили закон, устроив погром в административных зданиях.

«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и проникновения в общественные здания, которые произошли сегодня, нарушают установленный порядок», — цитирует ТАСС.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
pixabay.com
5
Реакция международного сообщества

Евросоюз осуждает незаконные действия протестующих в Бразилиа и выражает полную поддержку законно избранному президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. Об этом заявили глава Евросовета Шарль Мишель и руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Большинство лидеров стран — президенты Аргентины, США, Франции, Венесуэлы и другие — так же поддерживают действующего президента Лулу да Силву.

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