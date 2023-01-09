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Причина протеста

Причиной массовых беспорядков стало недовольство сторонников Болсонару результатами октябрьских президентских выборов. На них победил Луис Инасиу Лула да Силва. 1 января он вступил в должность.

Чтобы выразить свой протест, толпы людей с бразильскими флагами и в желто-зеленой одежде вышли в центр города 8 января и начали бить стекла в правительственных зданиях.

Они разгромили парламент, Федеральный верховный суд и дворец Планалту — рабочую резиденцию главы государства. А после захватили их.

В тот день здания пустовали, охранники не смогли дать отпор нарушителям.