11 ноября
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Происшествия

Против алтайского начальника управления лесами завели уголовное дело

В Алтайском крае в отношении замминистра природных ресурсов и начальника управления лесами Игоря Дергачева завели уголовное дело, сообщает СУ СКР и прокуратура края.

Игорь Дергачев.
Игорь Дергачев.
minprirody.alregn.ru.

В период с мая по август 2022 года министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края проводило открытый конкурс среди десяти компаний на право заключения договора аренды лесного участка.

Этот участок находится в государственной собственности.

Замминистра решил «продвинуть» одну из фирм, дал членам комиссии поручение указать на нарушения, которых на самом деле не было.

В итоге конкуренты фирмы пройти во второй тур конкурса не смогли. Победителем стало аффилированное Дергачеву общество с ограниченной ответственностью.

Места жительства и работы Дергачева обыскали. Ход расследования контролирует прокуратура Алтайского края.

Ранее задержали и отправили в СИЗО гендиректора «ЭКО-Комплекса».

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