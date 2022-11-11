Против алтайского начальника управления лесами завели уголовное дело

В Алтайском крае в отношении замминистра природных ресурсов и начальника управления лесами Игоря Дергачева завели уголовное дело, сообщает СУ СКР и прокуратура края.

В период с мая по август 2022 года министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края проводило открытый конкурс среди десяти компаний на право заключения договора аренды лесного участка.

Этот участок находится в государственной собственности.

Замминистра решил «продвинуть» одну из фирм, дал членам комиссии поручение указать на нарушения, которых на самом деле не было.

В итоге конкуренты фирмы пройти во второй тур конкурса не смогли. Победителем стало аффилированное Дергачеву общество с ограниченной ответственностью.

Места жительства и работы Дергачева обыскали. Ход расследования контролирует прокуратура Алтайского края.

Ранее задержали и отправили в СИЗО гендиректора «ЭКО-Комплекса».