Суд оставил гендиректора «ЭКО-Комплекса» в СИЗО до 6 декабря

Алтайский краевой суд 28 октября рассмотрел жалобу Карла, но решение не изменил. Обвиняемый останется за решеткой до 6 декабря.
О том, что Карла задержали, стало известно 12 октября.
По информации следствия, Карл в 2019—2022 годах без оформления гражданско-правовых сделок предоставил ООО из соседнего региона возможность осуществлять обработку и вывоз вторичного сырья на территории полигона твердых бытовых отходов.
Это нанесло имущественный ущерб муниципальному акционерному обществу на сумму более 7 млн рублей.