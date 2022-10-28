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Жизнь

Суд оставил гендиректора «ЭКО-Комплекса» в СИЗО до 6 декабря

В Барнауле генеральному директору компании «ЭКО-Комплекс» Виктору Карлу не удалось обжаловать продление срока заключения в СИЗО, сообщает «Банкфакс».

Виктор Карл (справа).
Виктор Карл (справа).
Реготделение ОНФ.

Алтайский краевой суд 28 октября рассмотрел жалобу Карла, но решение не изменил. Обвиняемый останется за решеткой до 6 декабря.

О том, что Карла задержали, стало известно 12 октября.

По информации следствия, Карл в 2019—2022 годах без оформления гражданско-правовых сделок предоставил ООО из соседнего региона возможность осуществлять обработку и вывоз вторичного сырья на территории полигона твердых бытовых отходов.

Это нанесло имущественный ущерб муниципальному акционерному обществу на сумму более 7 млн рублей.

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