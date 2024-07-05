Против бывшего вице-мэра Барнаула Шеломенцева возбудили третье уголовное дело

Против бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева возбудили третье уголовное дело. Его обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, в крупном размере (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Об этом говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

Подробностей о третьем уголовном деле пока нет. Но оно предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей или в размере доходов осужденного от года до двух лет, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом до 50 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до трех месяцев.

Напомним, что Антона Шеломенцева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, когда Шеломенцев был вице-мэром Барнаула по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту, он в 2020 году через своего заместителя Сергея Щукина получил взятку от перевозчика Олега Бесчастного в 2 млн рублей.

В обмен на деньги и имущество чиновник обещал Бесчастному свое покровительство и возможность беспрепятственно перевозить пассажиров, хотя у того не было для этого необходимых автобусов.

Затем против Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), которое объединили с основным делом. Как сообщил amic.ru следователь по делу, второй эпизод не связан напрямую с покровительством перевозчику Олегу Бесчастному.

В настоящее время Шеломенцев проходит обвиняемым по всем трем статьям. Он находится под стражей с 12 января.

Ранее стало известно, что перед судом предстанет Олег Бесчастный.

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