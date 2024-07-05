5 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Происшествия

Против бывшего вице-мэра Барнаула Шеломенцева возбудили третье уголовное дело

Против бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева возбудили третье уголовное дело. Его обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, в крупном размере (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Об этом говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

Антон Шеломенцев.
Антон Шеломенцев.
Ирина Пергаева

Подробностей о третьем уголовном деле пока нет. Но оно предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей или в размере доходов осужденного от года до двух лет, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом до 50 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до трех месяцев.

Напомним, что Антона Шеломенцева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, когда Шеломенцев был вице-мэром Барнаула по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту, он в 2020 году через своего заместителя Сергея Щукина получил взятку от перевозчика Олега Бесчастного в 2 млн рублей.

В обмен на деньги и имущество чиновник обещал Бесчастному свое покровительство и возможность беспрепятственно перевозить пассажиров, хотя у того не было для этого необходимых автобусов.

Затем против Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), которое объединили с основным делом. Как сообщил amic.ru следователь по делу, второй эпизод не связан напрямую с покровительством перевозчику Олегу Бесчастному.

В настоящее время Шеломенцев проходит обвиняемым по всем трем статьям. Он находится под стражей с 12 января.

Ранее стало известно, что перед судом предстанет Олег Бесчастный.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Фестиваль «Снова в СССР»
Гончарный фестиваль «Manos»
Открытый концерт музыки
Погрузись в мир Пушкина
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость