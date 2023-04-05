Психически нездоровый мужчина убил своего отца в алтайском городе

По данным следствия, мужчина жил в доме вместе со своим отцом и часто выпивал.

29 ноября 2022 года в ходе ссоры он около 10 раз ударил отца ножом в область грудной клетки и спины. От полученных травм пожилой мужчина умер на месте происшествия.

На преступника завели уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ).

По решению суда мужчину отправили на принудительное лечение в медицинскую организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Ранее в Алтайском крае мужчина убил свою бабушку и обокрал ее дом.