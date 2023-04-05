6 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Психически нездоровый мужчина убил своего отца в алтайском городе

Житель Камня-на-Оби убил своего отца, сообщает следственный комитет Алтайского края.

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
VistaCreate

По данным следствия, мужчина жил в доме вместе со своим отцом и часто выпивал.

29 ноября 2022 года в ходе ссоры он около 10 раз ударил отца ножом в область грудной клетки и спины. От полученных травм пожилой мужчина умер на месте происшествия.

На преступника завели уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ).

По решению суда мужчину отправили на принудительное лечение в медицинскую организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Ранее в Алтайском крае мужчина убил свою бабушку и обокрал ее дом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость