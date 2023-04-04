В Алтайском крае мужчина убил свою бабушку и обокрал ее дом

В Первомайском районе 22-летний мужчина пойдет под суд за убийство своей бабушки и разбойное нападение, сообщает следственный комитет Алтайского края.

Преступление произошло вечером 24 июля 2022 года. Пьяный внук пришел к своей бабушке в гости и стал требовать у нее деньги.

Когда преступник услышал отказ, он несколько раз ударил пенсионерку по голове. После того, как бабушка упала, он причинил ей ножевые ранения в шею.

От полученных травм женщина умерла на месте. После убийства внук обыскал дом, забрал оттуда 20 тыс. рублей и скрылся с места преступления.

Мужчину признали виновным по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Разбой» (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мужчина в порыве ревности убил гвоздодером многодетную мать на Алтае.