29 августа
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Происшествия

Птица пробила кабину самолета известной пилотажной группы во время авиашоу

Фонарь кабины самолета пилотажной группы Королевских ВВС «Красные стрелы» (RAF Red Arrow) пробила птица, пишет Mirror.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

Пернатый «истребитель» попал в кабину в нескольких сантиметрах выше от головы пилота шестого самолета группы.

Зрители услышали громкий хлопок.

После этого самолет Hawker Siddeley Hawk вернулся на аэродром вылета, пишет Газета.Ru. Показательный полет группы отменили.

После посадки пилотажников встречали как героев. Прохожие приветствовали летчиков бурными аплодисментами, когда они выходили из самолетов.

В августе 2015-го на авиашоу Shoreham на юге Великобритании Великобритании разбился одноместный истребитель-бомбардировшик Hawker Hunter — самолет рухнул на оживленное шоссе A27 в Западном Суссексе, ударив несколько автомобилей.

Жертвами авиакатастрофы стали семь человек, пилоту удалось спастись — его вытащили из-под горящих обломков лайнера и отправили в больницу.

Самолет пытался выполнить фигуру высшего пилотажа «мертвую петлю», но упал на шоссе.

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