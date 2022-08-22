Вопреки. «Мертвые петли», «кобра» над набережной Барнаула. Большой фоторепортаж altapress.ru c Дня авиации

Каждое третье воскресенье августа выпускники Барнаульского высшего военного училища летчиков имени К.А.Вершинина слетаются со всей страны отметить День авиации .

День авиации в Барнауле. 21 августа 2022 год

Так было и 21 августа. На плацу Барнаульского юридического института (БЮИ), где раньше располагалось летное училище собрались выпускники.

Авиационный памятник — фронтовой бомбардировщик — свысока смотрел на своих поседевших «учеников», которые из года в год, словно вопреки, собираются здесь.

Дело в том, что летное училище расформировали в апреле 1999 года. Тогда сначала не поверили — не могут просто взять и закрыть одно из лучших заведений страны. Но случилось.

Самолеты покидали военные аэродромы края один за одним.

Легенда

Ходит легенда, что пилоты крайнего (летчики не любят слово «последний») самолета пролетели над официальным краевым зданием в режиме форсажа и что-то сбросили. В центре Барнаула раздался громкий хлопок в небе. Но это легенда.

Традиция

Вот и накануне выпускники летного не отступились от традиции, которую свято чтут 23 года подряд.

Почтили память улетевших и не вернувшихся на землю. Прошествовали под звуки оркестра по «стержню» города — пр.Ленина. И собрались на городской набережной посмотреть на высший пилотаж бывших учеников БВВАУЛ — «мертвую петлю», «кобру», «бочку» и другие.

Парашютисты Барнаульского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России десантировались с самолета с флагами ВВС, триколорами.

От винта!