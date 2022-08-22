22 августа
﻿
Жизнь

Вопреки. «Мертвые петли», «кобра» над набережной Барнаула. Большой фоторепортаж altapress.ru c Дня авиации

Каждое третье воскресенье августа выпускники Барнаульского высшего военного училища летчиков имени К.А.Вершинина слетаются со всей страны отметить День авиации.

День авиации в Барнауле. 21 августа 2022 год
День авиации в Барнауле. 21 августа 2022 год
Дмитрий Лямзин

Так было и 21 августа. На плацу Барнаульского юридического института (БЮИ), где раньше располагалось летное училище собрались выпускники.

Авиационный памятник — фронтовой бомбардировщик — свысока смотрел на своих поседевших «учеников», которые из года в год, словно вопреки, собираются здесь.

Дело в том, что летное училище расформировали в апреле 1999 года. Тогда сначала не поверили — не могут просто взять и закрыть одно из лучших заведений страны. Но случилось.

Самолеты покидали военные аэродромы края один за одним.

Легенда

Ходит легенда, что пилоты крайнего (летчики не любят слово «последний») самолета пролетели над официальным краевым зданием в режиме форсажа и что-то сбросили. В центре Барнаула раздался громкий хлопок в небе. Но это легенда.

Традиция

Вот и накануне выпускники летного не отступились от традиции, которую свято чтут 23 года подряд.

Почтили память улетевших и не вернувшихся на землю. Прошествовали под звуки оркестра по «стержню» города — пр.Ленина. И собрались на городской набережной посмотреть на высший пилотаж бывших учеников БВВАУЛ — «мертвую петлю», «кобру», «бочку» и другие.

Парашютисты Барнаульского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России десантировались с самолета с флагами ВВС, триколорами.

От винта!

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость