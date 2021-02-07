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Происшествия

Путин посмертно наградил пилотов разбившегося три года назад самолета

Президент России Владимир Путин своим указом наградил посмертно орденом Мужества пилотов самолета L-410, разбившегося в Хабаровском крае 15 ноября 2017 года.

Потерпевший крушение самолет L-410.
Потерпевший крушение самолет L-410.
Открытые источники.

Самолет выполнял рейс Хабаровск — Нелькан и при заходе на посадку потерпел катастрофу. До аэропорта он не дотянул 2 км.

Жертвами стали 6 человек — пассажиры и члены экипажа. Выжила только 3-летняя девочка Жасмина. Она получила закрытую черепно-мозговую травму.

Как пишет ТАСС, президентским указом награждены летчики авиакомпании «Хабаровские авиалинии» Александр Зуев и Игорь Шумаков. Они пытались посадить воздушное судно в экстремальных погодных условиях.

Следственный комитет РФ рассматривал три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, возможные технические неисправности.

Впоследствии причиной трагедии была названа непогода.

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