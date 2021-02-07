Путин посмертно наградил пилотов разбившегося три года назад самолета

Самолет выполнял рейс Хабаровск — Нелькан и при заходе на посадку потерпел катастрофу. До аэропорта он не дотянул 2 км.
Жертвами стали 6 человек — пассажиры и члены экипажа. Выжила только 3-летняя девочка Жасмина. Она получила закрытую черепно-мозговую травму.
Как пишет ТАСС, президентским указом награждены летчики авиакомпании «Хабаровские авиалинии» Александр Зуев и Игорь Шумаков. Они пытались посадить воздушное судно в экстремальных погодных условиях.
Следственный комитет РФ рассматривал три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, возможные технические неисправности.
Впоследствии причиной трагедии была названа непогода.