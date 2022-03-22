22 марта
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Происшествия

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за крушения Boeing

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая, сообщается на сайте Кремля.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
ССО.

«Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — говорится в сообщении.

Управление гражданской авиации Китая заявило, что Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился в в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

Официальной информации о погибших и раненых еще нет, так как идут поисково-спасательные работы.

Информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет, сказали РИА Новости в генконсульстве.

Известно, что самолет эксплуатировался с 2015 года.

Как пишет Life.ru, это первая подобная авиакатастрофа в КНР за более чем 10 лет.

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