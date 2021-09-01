Хлопки и выбросы пламени. Что могло стать причиной крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

17 августа разбился опытный образец новейшего российского самолета Ил-112В. Произошла катастрофа недалеко от подмосковной Кубинки, во время испытательной тренировки.
На ролике, опубликованном Telegram-каналом Baza, видно: у летательного аппарата в воздухе загорелся двигатель.
На борту Ил-112В находился экипаж из 3 человек. В их числе — Герой России, заслуженный летчик-испытатель и шеф-пилот «Ил» Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Никто из экипажа не выжил.
Ил-112В — военно-транспортный самолет, «с нуля» разработанный в России. Транспортник строят больше 17 лет.
Первый полет опытный образец, который потерпел крушение, совершил в марте 2019 года. Он должен был принять участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
В сентябре 2020-го «Армейский стандарт» писал: «Ил-112В получился перетяжеленным». Тогда массу аппарата пообещали снизить за счет второстепенных элементов конструкции. Самолет облегчили в марте текущего года, ссылается Lenta.ru на представителя конструкторского бюро «Ил» в Воронеже Александра Анохина.
«Критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина ушла из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона», — цитирует «Коммерсант» расследовательские источники Минпромторга и Межгосударственного авиационного комитета.
Эксперты уточнили, что проблемы Ил-112В возникли из-за потери газодинамической устойчивости правого двигателя. Затем последовал помпаж, сопровождавшийся выбросами пламени и хлопками — они, вероятно, привели к частичному разрушению турбины и могли перебить топливопроводы.
По данным Коммерсанта, температура в области левого крыла возросла до 600 градусов. В результате, разрушилась дюралюминиевая тяга элерона.
Экипаж смог расположить рули так, что самолет пошел прямиком на аэродром. Даже несмотря на пожар и асимметричную тягу.
Напомним, 27 августа в Пермском крае разбился бомбардировщик Су-24.