Хлопки и выбросы пламени. Что могло стать причиной крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

3 Что за самолет?

Ил-112В — военно-транспортный самолет, «с нуля» разработанный в России. Транспортник строят больше 17 лет.

Первый полет опытный образец, который потерпел крушение, совершил в марте 2019 года. Он должен был принять участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

В сентябре 2020-го «Армейский стандарт» писал: «Ил-112В получился перетяжеленным». Тогда массу аппарата пообещали снизить за счет второстепенных элементов конструкции. Самолет облегчили в марте текущего года, ссылается Lenta.ru на представителя конструкторского бюро «Ил» в Воронеже Александра Анохина.