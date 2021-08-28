28 августа 23°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Пермском крае разбился Су-24

Фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение днем, 27 августа, в Верещагинском районе Пермского края. Пилоты катапультировались. Это пятое крушение российских самолетов за месяц.

Су-24.
Су-24.
mil.ru

Самолет был без боекомплекта и летел на плановый ремонт. Он упал в лесистой местности в 95 км к западу от Перми, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Центрального военного округа.

Спасатели нашли экипаж самолета. Жизни пилотов ничего не угрожает.

«Мы увидели, как самолет, прямо с пламенем, упал в лес. Нашли потом двух парашютистов, которые упали за полем возле асфальта. Один лежит, рука только сломана. Другого пытались поднять — не дается. Говорит, больно все. Видимо, переломался», — пояснила URA.RU очевидица крушения.

Су-24 — фронтовой бомбардировщик, разработанный в ОКБ Сухого. Служит для нанесения ракетно-бомбовых ударов. Принят на вооружение в 1975 году.

Ранее истребитель МиГ-29СМТ разбился во время ночного тренировочного полета в Астраханской области. Погиб заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость