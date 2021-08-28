В Пермском крае разбился Су-24

Самолет был без боекомплекта и летел на плановый ремонт. Он упал в лесистой местности в 95 км к западу от Перми, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Центрального военного округа.
Спасатели нашли экипаж самолета. Жизни пилотов ничего не угрожает.
«Мы увидели, как самолет, прямо с пламенем, упал в лес. Нашли потом двух парашютистов, которые упали за полем возле асфальта. Один лежит, рука только сломана. Другого пытались поднять — не дается. Говорит, больно все. Видимо, переломался», — пояснила URA.RU очевидица крушения.
Су-24 — фронтовой бомбардировщик, разработанный в ОКБ Сухого. Служит для нанесения ракетно-бомбовых ударов. Принят на вооружение в 1975 году.
Ранее истребитель МиГ-29СМТ разбился во время ночного тренировочного полета в Астраханской области. Погиб заслуженный военный летчик России Владимир Попов.