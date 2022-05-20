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Происшествия

Пьяная молодая сельчанка на Алтае с ножом гонялась за полицейским

Жительница Поспелихинского района не захотела привлекаться к административной ответственности и теперь ей предъявляют обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

34-летняя женщина встретила приехавшего к ней участкового с кухонным ножом. Сельчанка была в нетрезвом виде. Она стала преследовать представителя власти, пытаясь нанести удар.

«Довести преступный умысел на убийство женщине не удалось по независящим причинам — сотруднику полиции удалось избежать нападения», — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Женщину взяли под стражу.

Ранее жительница Республики Алтай заявила в соцсетях, что полицейские сломали ей ключицу. Причиной якобы стало отсутствие у нее защитной маски. Проверка показала, что заявительница солгала.

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