Пьяная россиянка устроила дебош с криками на борту самолета

В Красноярске задержали 27-летнюю девушку, которая задержала рейс в Сочи, сообщает Telegram-канал «Борус. Люди» .

Самолет авиакомпании "Россия" должен был вылететь из аэропорта в 18:35. Однако в салоне появилась пьяная леди и начала дебоширить. Она громко кричала, нецензурно выражалась и не реагировала на замечания экипажа.

Ее вывели из самолета, указывает Газета.Ru.

Но вылет самолета задержали.

Ранее мужчина получил реальный срок в колонии за дебош на борту самолета. Он устроил дебош на борту самолета, который выполнял рейс Москва — Барнаул.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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