Рейс Москва — Барнаул: мужчина получил реальный срок в колонии за дебош на борту самолета

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Что произошло
Происшествие произошло на борту авиакомпании "Победа" в прошлом году. Борт выполнял рейс Москва — Барнаул.
Пьяный мужчина пытался проникнуть в кабину пилотов самолета. Он ударил бортпроводника, пытавшегося остановить дебошира.
И создал ситуацию, угрожающую безопасности полета.
Ранее экстренную посадку совершил лайнер в Сибири из-за пьяного и агрессивного дебоша на борту.
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