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Происшествия

Экстренную посадку совершил лайнер из-за пьяного и агрессивного дебоша на борту

Самолет S7 совершил экстренную посадку в Сибири.

В самолете.
В самолете.
CC0

Борт следовал из Москвы в Благовещенск. Однако командир воздушного судна (КВС) принял решение посадить самолет в аэропорту по пути следования из-за пьяного дебоша одного из пассажиров, сообщает Amur Mash.

Мужчина орал как потерпевший в салоне, бил кулаками обшивку самолета, толкал бортпроводниц, матерился на "высоком русском". Дважды его скручивали, но он вырывался из плена.

КВС принял решение об экстренной посадке в ближайшем по пути следования аэропорту — Красноярске.

Буяна на земле ждала теплая встреча в виде сотрудников транспортной полиции. Дебошир сразу стал тихим и спокойным.

Рейс из-за всех выкрутас мужчины задержали на два часа. Вполне вероятно, что пассажиру предъявит счет авиаперевозчик за вынужденную посадку, соответственно, взлет в авиаузле — на это тратится огромное количество топлива. Также в перспективе — разбирательство с правоохранителями. Ведь агрессор впрямую нарушил безопасность полета находившихся на борту.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 авиакомпании «Северный ветер» 22 августа утром выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил шасси. Инцидент произошел в Новокузнецке. На борту лайнера находились 140 пассажиров. Авиаторы осматривают борт. Пассажиров рейса из Новокузнецка в Санкт-Петербург отправят в аэропорт прилета резервным лайнером. Надзорное транспортное ведомство организовало проверку.

Известно, что летевший в Барнаул пьяный пассажир рвался в кабину пилотов и подрался с членами экипажа. Во время полета мужчина стал ходить по салону лайнера - он хотел попасть в кабину пилотов. Вел себя агрессивно, мешал работе экипажа, провоцировал конфликты с окружающими.

В пьяном угаре ударил бортпроводника по лицу. Пассажиры и работники авиакомпании совместными усилиями скрутили дебошира.

После посадки лайнера в Барнауле его ждали с "теплым приемом" сотрудники транспортной полиции. Законным требованиям мужчина не подчинился. Тогда правоохранители применили физическую силу и спецсредства. Дебошир задержан и доставлен в дежурную часть Алтайского ЛУ МВД России.

Медицинским освидетельствованием у пассажира установлено алкогольное опьянение. Впереди буяна ожидает насыщенная жизнь в виде заведения уголовного дела.

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