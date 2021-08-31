Пьяная сибирячка сбила женщину с ребенком и врезалась в машину скорой помощи

В Красноярском крае нетрезвая женщина-водитель устроила ДТП, в котором пострадали женщина и 10-летний мальчик, сообщает региональное МВД.

ДТП произошло 30 августа в Енисейске. 26-летняя женщина на автомобиле Subaru Impreza сбила двух человек на обочине.

«47-летняя женщина и ее 10-летний сына шли во встречном направлении. Пострадавших с тяжелыми травмами доставили в медучреждение», — рассказали в ведомстве.



Водительница находилась в состоянии опьянения — 0, 97 мг/л выдыхаемого воздуха.

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